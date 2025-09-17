مكتب حقوق الإنسان: مصرع 75 محتجزا فلسطينيا لدى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023

وفي بيان صحفي قال المكتب إن السلطات الإسرائيلية "فرضت عمدا" ظروف احتجاز تصل إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وساهمت في مصرع محتجزين، "فيما دعمت ثقافة الإفلات من العقاب ورفض وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر" العنفَ الشديد ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن على السلطات الإسرائيلية الامتثال فورا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في السابع من أيلول/سبتمبر الذي يأمر الدولة بتحسين كمية وجودة الطعام المقدم إلى المحتجزين الفلسطينيين.

وأشار المكتب إلى أن المحكمة أكدت أن الظروف المفروضة عمدا من السلطات الإسرائيلية تفشل في تلبية المعايير التغذوية الأساسية.

وذكر مكتب حقوق الإنسان أن 75 فلسطينيا على الأقل - منهم طفل في السابعة عشرة من العمر - لقوا حتفهم في أماكن احتجاز إسرائيلية في الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 آب/أغسطس 2025، منهم 49 من غزة و24 من الضفة الغربية وفلسطينيان يحملان الجنسية الإسرائيلية.

وأشار المكتب إلى أنه وثـق استخدام إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي ضد سجناء فلسطينيين، بما في ذلك الضرب المتكرر والإيهام بالغرق واستخدام الاغتصاب وغيره من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وفرض ظروف غير إنسانية متعمدة مثل التجويع والحرمان من الحصول على ملابس نظيفة ومستلزمات النظافة والرعاية الطبية.

وقال المكتب الأممي إن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تُعد تلك الممارسات جريمة حرب، وقد تصل - في بعض الأحيان - إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأكد أن على إسرائيل التزاما يحتم إنهاء جميع تلك الممارسات وحماية كل المحتجزين منها.