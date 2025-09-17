رئيسة الجمعية العامة: مهمتنا ضمان بقاء الأمم المتحدة قوية على مدى الثمانين عاما القادمة

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام من انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة الذي يشهد عددا من الفعاليات وعلى رأسها المناقشة العامة.

وأكدت رئيسة الجمعية العامة أن الفعاليات رفيعة المستوى المقرر عقدها الأسبوع المقبل توفر " فرصا مهمة"، بما فيها الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وغيرها من الاجتماعات.

تحويل الأمل إلى واقع

وأشارت إلى الشعار الذي تسترشد به رئاستها للجمعية العامة وهو "معا نحو الأفضل"، مؤكدة أنه يعكس حقيقة أنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغ حجمها أو قوتها أو ثروتها، أن تواجه التحديات اللامحدودة التي نواجهها بمفردها".

وقالت إنه بينما يتم الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة، "علينا أن نتأمل ونعيد البناء".

وأضافت: "مهمتنا ضمان بقاء الأمم المتحدة قوية على مدى الثمانين عاما القادمة".

وتحدثت عن العمليات التي ستكون محور تركيز هذه الدورة، بما فيها دفع مبادرة "الأمم المتحدة 80"، وضمان أن الأمم المتحدة أكثر فعالية وقادرة على الوفاء بوعودها.

ووفقا لبيربوك، سيكون التركيز كذلك على توجيه عملية اختيار الأمين العام القادم، والبناء على ميثاق المستقبل وضمان تنفيذه عبر استعادة الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت رئيسة الجمعية العامة: "نحن عند مفترق طرق. ولكن هذا تحديدا هو الوقت الذي يتعين علينا فيه بذل مزيد من الجهد".

وأضافت أن هناك حاجة الآن إلى الإرادة والطموح لتحويل الوعود إلى أفعال، والالتزامات إلى تقدم، والأمل إلى واقع.