مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا بشأن المفقودين الكويتيين

بالإشارة إلى القرارات السابقة بشأن التعاون بين العراق والكويت، شجع القرار الجديد - المقدم من المملكة المتحدة - على مواصلة بذل الجهود، بدعم من الممثل رفيع المستوى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في هذا الشأن.

ويشمل ذلك التنقيب في جميع المواقع ذات الأهمية والاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي ومن دعم الأمم المتحدة. وشدد القرار - الذي يحمل رقم 2792 - على أن مجلس الأمن سينظر في الحاجة المستمرة إلى إشراف الأمم المتحدة على المفقودين والممتلكات المفقودة في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2030، أو قبل ذلك في حال إحراز تقدم كاف.

وأشار القرار إلى أنه إذا لم يتم تحديد مصير جميع المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2030، فإن العراق يلتزم بمواصلة البحث عن أي مفقودين متبقين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة من خلال جميع القنوات المناسبة.

كما رحب القرار بالتزام العراق بالمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع، معترفا بخبرة العراق والكويت في مجال المفقودين. وأكد على المساهمة الدولية القيّمة التي يمكن أن يقدمها كل من العراق والكويت في تبادل هذه الخبرة والتجربة في غير ذلك من سياقات ما بعد النزاع، بما يتماشى مع روح قرار مجلس الأمن 2474 (2019)، الذي يشجع على تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون في معالجة الأبعاد الإنسانية لهذه المسألة.

