"لا مكان آمنا في غزة"، الغارات الجوية تتصاعد وقصف 10 مبان تابعة للأونروا خلال 4 أيام

وفي بيان نشره على موقع "إكس" قال المفوض العام فيليب لازاريني: " لا مكان آمنا في غزة ولا أحد في مأمن".

وأشار إلى قصف 10 مبانٍ تابعة للأونروا في مدينة غزة خلال الأيام الأربعة الماضية فقط. يشمل ذلك 7 مدارس وعيادتين تُستخدم كملاجئ لآلاف النازحين.

وقد اضطرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إلى وقف تقديم الرعاية الصحية في مخيم الشاطئ، وهو مركز الرعاية الصحية الوحيد المتاح شمال وادي غزة.

وقال لازاريني إن خدمات المياه والصرف الصحي الحيوية التابعة للوكالة تعمل الآن بنصف طاقتها فقط. وأضاف أن فرق الوكالة "البالغ عدد أفرادها 11,000 شخض، تواصل تقديم خدمات حيوية في أجزاء أخرى من شمال غزة وبقية القطاع".

وأكد التزام أفراد فرق الأونروا بخدمة مجتمعاتهم رغم كل الصعاب، وذكر أن موظفي الأونروا أنفسهم يعيشون في ظل ظروف لا إنسانية للغاية. وقال إن تصميمهم (على مواصلة العمل) في مواجهة هذه الظروف اللاإنسانية هو مصدر إلهام.

وتساءل: "كم من الوقت سيستغرق اتخاذ إجراءات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة."