هايتي - الأمين العام يدين هجوما وحشيا من العصابات أدى إلى مقتل العشرات

وفي بيان صحفي أصدره المتحدث باسمه، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تعازيه القلبية لأسر الضحايا وشعب وحكومة هايتي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق بشأن مستويات العنف الذي يضرب هايتي، وحث السلطات الهايتية على ضمان تقديم مرتكبي هذه الهجمات وجميع انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

ودعا أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعجيل بجهود تعزيز بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، بتوفير الترتيبات اللوجيستية والأفراد والتمويل لمساعدة الشرطة الوطنية في هايتي بفعالية في التعامل مع عنف العصابات بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.