مجلس الأمن يبحث انتهاك المجال الجوي البولندي، والأمم المتحدة تدعو إلى تجنب التصعيد

وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو قدمت إحاطة لأعضاء المجلس، أشارت فيها إلى أن بولندا أبلغت رئيس مجلس الأمن بأن 19 طائرة مُسيرة روسية دخلت المجال الجوي البولندي وأن بعضها أُسقط بشكل استباقي.

وأشارت ديكارلو إلى أن إحاطتها تعتمد بشكل كامل على المعلومات المتوفرة علنا لأن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق أو التأكد من أي ادعاءات أو تقارير حول الحادثة.

وأضافت أن تلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مسيرات في الدول المجاورة خلال الحرب واسعة النطاق في أوكرانيا، ولكنها المرة الأولى التي تخترق فيها عدة مسيرات هذا العمق في المجال الجوي لدولة مجاورة.

وقالت المسؤولة الأممية إن هذه الحادثة المقلقة تقع على خلفية استمرار الهجمات الروسية الواسعة بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا.

وذكرت أن أحداث هذا الأسبوع تسلط الضوء على الأثر الخطير لهذه الحرب على أمن المنطقة. وقالت إن الحادثة تعرض للخطر أيضا الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإنهاء "هذه الحرب الوحشية غير المبررة".

ودعت مرة أخرى وبشكل عاجل إلى وقف كامل وفوري وبدون شروط في أوكرانيا، لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم كل الجهود الحقيقة لتحقيق هذه الغاية.