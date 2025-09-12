اليمن - أعضاء مجلس الأمن يدينون بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، أدان أعضاء المجلس بأشد العبارات استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين من الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع المدني، وبعثات دبلوماسية، وأعرب عن قلقه العميق على سلامتهم حيث إن بعضهم محتجز منذ عام 2021.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من قبل الحوثيين، وأكدوا مجددا أن جميع التهديدات الموجهة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية غير مقبولة. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني، مضيفين أن احتجاز عمال الإغاثة "ينذر بتفاقم الوضع المتردي أصلا".

ودعا أعضاء المجلس، الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وجددوا دعمهم للأمم المتحدة في الحفاظ على التدابير اللازمة لتحسين سلامة وأمن الموظفين في ظل السياق الأمني ​​الراهن.

كما رحبوا باستمرار عمل الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين، وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للأزمة في البلاد، بقيادة وملكية يمنية.