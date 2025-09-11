غزة - معدل سوء التغذية بين الأطفال يتجاوز الرقم القياسي  

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن النسبة في أنحاء غزة زادت إلى 13.5% الشهر الماضي بعد أن كانت 8.3% في تموز/يوليو. وفي مدينة غزة - حيث تم تأكيد حدوث المجاعة - كان عدد الأطفال الذين خضعوا للعلاج من سوء التغذية، أعلى إذ بلغ 19% فيما كانت النسبة 16% في شهر يوليو.

كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف قالت إن واحدا من بين كل 5 أطفال في مدينة غزة شُخص بسوء التغذية الحاد خلال شهر أغسطس وكان بحاجة إلى الدعم التغذوي الإضافي المنقذ للحياة الذي توفره اليونيسف.

وأشارت إلى تمكن المنظمة من جلب مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة. لكنها قالت إن التصعيد العسكري في المدينة أجبر نحو 10 مراكز تغذية على الإغلاق، مما ترك الأطفال أكثر عرضة للخطر.

وشددت على ضرورة حماية خدمات التغذية في مدينة غزة وأنحاء القطاع، "يجب ألا يعاني أي طفل من سوء التغذية الذي يمكننا منعه وعلاجه عندما نتمكن من الوصول وتوصيل المساعدات بأمان".