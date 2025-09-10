السودان - اشتداد القتال وزيادة الهجمات على عمال الإغاثة

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن فريق الأمم المتحدة في السودان أفاد بورود تقارير عن قصف مدفعي لعدة مواقع في الفاشر أمس. وفي اليوم الذي سبقه، أفادت تقارير بحدوث قصف بالمسيرات والمدفعية لمخيم أبو شوك للنازحين على مشارف الفاشر - الذي أُعلنت فيه المجاعة - والمناطق المجاورة مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

ويوم الأحد أدت غارات بالمُسيرات على بلدة كوما - التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرق الفاشر- إلى إحداث دمار بالبنية التحتية المدنية.

وقد تأثرت منطقة الخرطوم الكبرى يوم الثلاثاء بغارات بالطائرات المسيرة ضربت عدة مواقع مدنية رئيسية بما فيها محطة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة الخرطوم.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال المتحدث الأممي دوجاريك إن الهجوم الجوي أخلّ بالهدوء النسبي الذي ساد خلال الأشهر الأخيرة، بما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها العدد الكبير من المدنيين العائدين إلى المنطقة.

وذكر أن هذه الحوادث تثير القلق البالغ بشأن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في الحروب قرب المناطق السكنية، وهو شيء تكرر في الكثير من مناطق العالم كما قال.

الهجمات على المتطوعين

وقال ستيفان دوجاريك إن المتطوعين مع منظمات إغاثية يواجهون مخاطر متزايدة منها الاعتقالات التعسفية والمضايقات. وأشار إلى ورود تقارير عن وقوع حوادث عنف ضد عاملين في منظمات تطوعية في الخرطوم وولايتي شرق وشمال دارفور.

وذكر أن هذه الهجمات على عمال الإغاثة والحواجز البيروقراطية تواصل فرض عقبات شديدة على توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها بشدة.

ودعا مرة أخرى إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق وزيادة التمويل الدولي للحفاظ على العملية المنقذة للحياة في أنحاء السودان.