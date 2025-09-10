الأمم المتحدة تتابع بقلق ما ورد عن انتهاك المجال الجوي البولندي

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الحادثة - التي ورد أنها وقعت أثناء هجوم روسي آخر واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا - تسلط الضوء مرة أخرى على الأثر الإقليمي والمخاطر الحقيقية لتوسع هذا الصراع المدمر.

وشدد دوجاريك على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري وبدون شروط، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في أوكرانيا يحترم سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.