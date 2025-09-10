فليتشر: الناس في هايتي يتوقون للكرامة وإعادة بناء حياتهم

أثناء الزيارة التقى منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطواري بالسلطات والشركاء والأسر المتضررة والنازحين، لتسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وتنقل المسؤول الأممي بين جنبات أحد مراكز إيواء النازحين في العاصمة بورت أو برنس وتحدث إلى عدد منهم، حيث قال له أحدهم ويدعى رودي جان: "نريد أن نكون قادرين على عيش حياة طبيعية مثل بقية العالم".

أما النازحة كاشمينا جان ميشيل فقالت له: "كنت أملك صالون تجميل، لكنني خسرت كل شيء. اليوم، أعيش في مكان ضيق للغاية، حيث لا أستطيع سوى الاعتناء بطفل واحد فقط من أبنائي، بينما يضطر أطفالي الآخرون للبقاء مع أصدقائي".

فليتشر قال إن ما رآه وسمعه هو "من أناس يتوقون للكرامة، ولعيش حياتهم كأي شخص آخر"، مضيفا أن العديد من العائلات تقول إنها نزحت مرتين أو ثلاثا على الأقل بسبب العنف، وإنهم لا يرغبون بالبقاء في موقع النزوح، بل يريدون إعادة بناء حياتهم.

وقال المسؤول الأممي: "لا أصدق أننا نكافح بكل هذا القدر لجمع الأموال اللازمة لدعم هذه العائلات في محاولتهم لإعادة بناء حياتهم. لا يمكننا تخيل ما مروا به، ولكن علينا أن نكون هنا من أجلهم. علينا أن نبذل جهدا أفضل".

شباب يعيدون بناء حياتهم

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية زار كذلك مركزا للشباب في بورت أو برنس يقدم تدريبا عمليا مهنيا.

وكانت رئيسة المركز لوكا كريسلي في استقبال فليتشر حيث قالت إنه "يوجد في المركز 269 فتاة وحوالي 100 صبي، نقدم لهم أنشطة مهنية متنوعة".

ومن بين هؤلاء المراهقين والمراهقات، الطالبة فاني ساجيس التي قالت: "أحب تطوير مهاراتي الإبداعية، وإذا أخذ المرء حرفة الجلود على محمل الجد وبذل كل جهده فيها، فقد يساعد هذا على تحقيق الاستقلال المالي".

المسؤول الأممي الذي كان يتابع ما يصنعه هؤلاء الشباب بهمة، أكد إمكانية إيجاد سبل للتصدي لهذه الأزمة وللشعور باليأس والتدهور.

وأضاف: "هؤلاء الشباب هنا يقصون الشعر، ويعملون في صناعة التجميل، ويصنعون الأساور، ويتعلمون إصلاح الدراجات النارية. لكنهم في النهاية، يعيدون بناء حياتهم".