أدت اليمين على الميثاق الأصلي للأمم المتحدة، رئيسة الجمعية العامة تذكر العالم بقوة العمل المشترك

السيدة أنالينا بيربوك هي خامس امرأة تتولى منصب رئيس الجمعية العامة، على مدى تاريخ الأمم المتحدة الممتد لـ 80 عاما.

في الاجتماع الأخير للدورة التاسعة والسبعين للأمم المتحدة - التي اُختتمت اليوم - تحدث رئيس الدورة المنتهية فيليمون يانغ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التحديات والفرص خلال الوقت الراهن.

ودعا رئيس الدورة الـ79 الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الوقوف دقيقة صمت للصلاة أو للتأمل.

ثم دعا السيدة بيربوك إلى القدوم إلى المنصة والإدلاء بيمين المنصب لتضع يدها فوق الميثاق الأصلي للأمم المتحدة الذي وقعته دولها الأعضاء في 24 حزيران/ يونيو عام 1945 في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

نُقل الميثاق من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى مدينة نيويورك ليُعرض في معرض الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة. وسيظل في المقر الدائم للمنظمة حتى نهاية الشهر الحالي، كما قال السيد يانغ، "ليشاهده قادة الدول والحكومات" المشاركون في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة.

بعد الاجتماع تحدثت بيربوك إلى الصحفيين خارج قاعة الجمعية العامة وأعربت عن امتنانها وشعورها بالفخر لرئاسة الجمعية العامة خلال هذه الفترة المهمة.

وقالت إن "أداء اليمين الدستورية على الميثاق الأصلي للأمم المتحدة يذكرنا بما يمكن للعالم تحقيقه معا. لكن النظر إلى غزة وأوكرانيا والسودان وهايتي يذكرنا أيضا بعدد المرات التي فشلنا فيها في الوفاء بوعوده المتعلقة بالسلام والأمن وحقوق الإنسان والعدالة والاستدامة".

وقالت إن العالم يقف حاليا عند مفترق طرق، فيما تتعرض الأمم المتحدة لضغوط مالية وسياسية، "ولهذا، فإن الدورة الثمانين ليست دورة عادية".

وشددت على أهمية الحفاظ على الأمم المتحدة حية وتقويتها وجعلها مناسبة للقرن الحادي والعشرين. وقالت: "مهمتنا في هذه الدورة الثمانين هي أن نظهر لـ 8 مليارات شخص (عدد سكان العالم) لماذا لا تزال هذه المنظمة مهمة".