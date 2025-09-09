الأمم المتحدة تدين الهجوم على قطر

كان الأمين العام يتحدث في بداية مؤتمر صحفي، كان مقررا مسبقا حول الإنفاق العسكري. ووصف غوتيريش الهجوم بأنه اعتداء صارخ على سيادة قطر وسلامة أراضيها.

وشدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف باتجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لا تدميره.

وقال إن هذه الأخبار العاجلة تشدد على أهمية التقرير الصادر اليوم الذي يسلط الضوء على حقيقة أن العالم ينفق على شن الحروب أكثر بكثير من إنفاقه على بناء السلام.

أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة - التي تولت منصبها رسميا اليوم - أعربت عن القلق بشأن هذا "التصعيد". وردا على أسئلة الصحفيين، دعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت إن سيادة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وسلامة أراضيها، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، يجب أن يُحترما وألا يُنتهكا من أي دولة عضو.

وأضافت أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التوترات بل إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية باتجاه وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية للمدنيين في غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.