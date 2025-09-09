أفغانستان - إطلاق خطة استجابة أممية طارئة لمساعدة نحو نصف مليون متضرر من الزلزال المدمر

وفي بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قال إندريكا راتوات، منسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان إن "هذه لحظة يجب على المجتمع الدولي فيها أن يبذل قصارى جهده ويظهر تضامنه مع شعب مر بالكثير من المعاناة".

وأضاف أنهم يسابقون الزمن مع اقتراب فصل الشتاء لدعم المجتمعات المتضررة بالحد الأدنى فقط، مشيرا إلى أن قدرة الشعب الأفغاني على الصمود تعرضت لاختبار مستمر، وهناك خطر حقيقي، مع كل أزمة تصيب البلاد، من أن تتراجع المكاسب الهشة التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وتأثر ما يقرب من نصف مليون شخص في ولايات كونار ولغمان وننغرهار شرق أفغانستان بشكل مباشر بالزلزال، حيث فقد أكثر من 2200 شخص حياتهم وأصيب 3600 آخرون حتى 7 أيلول/سبتمبر، وفقا لتقارير من سلطات الأمر الواقع.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن التمويل المقدم من خطة الاستجابة سيتيح لمنظمات الإغاثة تكثيف عملياتها بسرعة في المناطق المرتفعة المتضررة قبل حلول الشتاء، من خلال توفير مساعدات متعددة القطاعات، بما في ذلك المأوى والمياه والغذاء والحماية والتعليم والمساعدة الزراعية والحيوانية، وذلك للمساعدة في حماية الأرواح وسبل العيش.