الأمم المتحدة تدين بشدة الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا

أضرار لحقت بمبنى في العاصمة الأوكرانية كييف في قصف سابق في تموز/يوليو 2025.
© UNOCHA/Viktoriia Andriievska
أضرار لحقت بمبنى في العاصمة الأوكرانية كييف في قصف سابق في تموز/يوليو 2025.

السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجمات التي شنتها روسيا في 7 أيلول/سبتمبر في أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال.

جاء هذا في بيان قرأه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث قال إن الهجمات أصابت مبنى حكوميا في وسط كييف، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية السكنية والمدنية الأخرى في العاصمة ومناطق أخرى من أوكرانيا.

وأضاف أن استهداف المؤسسات الحكومية يمثل تصعيدا إضافيا للصراع، منبها إلى أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وهي غير مقبولة ويجب أن تنتهي فورا.

وقال دوجاريك: " يكرر الأمين العام دعوته إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط كخطوة أولى نحو سلام عادل وشامل ومستدام في أوكرانيا، سلام يصون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

