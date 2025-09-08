الأمم المتحدة تدين بشدة الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا

جاء هذا في بيان قرأه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث قال إن الهجمات أصابت مبنى حكوميا في وسط كييف، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية السكنية والمدنية الأخرى في العاصمة ومناطق أخرى من أوكرانيا.

وأضاف أن استهداف المؤسسات الحكومية يمثل تصعيدا إضافيا للصراع، منبها إلى أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وهي غير مقبولة ويجب أن تنتهي فورا.

وقال دوجاريك: " يكرر الأمين العام دعوته إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط كخطوة أولى نحو سلام عادل وشامل ومستدام في أوكرانيا، سلام يصون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".