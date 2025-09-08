غزة – تقارير عن مقتل وإصابة المئات في يوم واحد، وحاجة لدعم مئات الآلاف مع استمرار النزوح

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن الجيش الإسرائيلي - وفي خضم الهجوم المستمر على مدينة غزة - أصدر مزيدا من الأوامر للسكان خلال اليوم الماضي بمغادرة مبانٍ أو مناطق محددة داخل مدينة غزة محذرا من هجمات وشيكة.

وقال دوجاريك إنه خلال اليومين الماضيين، تعرضت منظمة شريكة واحدة على الأقل للقصف في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، من بينهم عامل إغاثة واحد على الأقل وطفل واحد.

أوامر نزوح ودعم مطلوب

ونقل المتحدث الأممي عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 80% من غزة إما خاضعة لأوامر نزوح أو ضمن مناطق عسكرية حددتها إسرائيل.

ومع إصدار الجيش الإسرائيلي تعليماته للسكان بالنزوح من أجزاء من مدينة غزة جنوبا، حذر المكتب من أن الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء، بالإضافة إلى مستلزمات المأوى.

وقال المكتب إنه في حين تمكن العاملون في المجال الإنساني من دعم دخول عدد محدود من الخيام خلال الأسابيع الماضية، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد لدعم مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء قطاع غزة - شمالا وجنوبا على حد سواء - حيث نزح الكثيرون بشكل متكرر.

UN News اكتظت خيام النازحين على طول الشريط الساحلي لمدينة غزة في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

الموت جوعا

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه منذ تأكيد المجاعة في محافظة غزة، أفادت وزارة الصحة هناك بأن أكثر من 100 شخص - ربعهم من الأطفال - لقوا حتفهم بسبب الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أنه في غضون ذلك، لا تزال السلطات الإسرائيلية، في معظم المناطق، تشترط التنسيق المسبق مع الجهات الإنسانية لأي حركة.

وأفاد بتسهيل 11 مهمة من أصل 24 مهمة أمس الأحد، وشملت جمع الوقود من معبر كرم أبو سالم ونقل إمدادات الوقود إلى الشمال. وبينما مُنعت ثلاث مهمات، اضطر المنظمون إلى إلغاء أربع مهمات أخرى.

وأوضح مكتب أوتشا أن العاملين في المجال الإنساني تمكنوا - رغم عرقلة المهمات الست المتبقية - من توزيع المياه في الشمال وجمع شحنات غذاء من معبري كرم أبو سالم وزيكيم.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها استلمت أكثر من 570 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستشفيات والشركاء في جميع أنحاء قطاع غزة. وتشمل هذه الكراسي 260 كرسيا متحركا مصمما خصيصا للأطفال.