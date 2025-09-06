سوريا – المبعوث الخاص يلتقي وزير الخارجية، ويؤكد على دعم سيادة البلاد

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون إن البلاد لا تزال هشة للغاية، وإن عملية الانتقال مازالت تمر بمرحلة دقيقة. وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع العنف في السويداء بعد وقف إطلاق النار، فإن خطر تجدد الصراع لا يزال قائما.