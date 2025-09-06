سوريا – المبعوث الخاص يلتقي وزير الخارجية، ويؤكد على دعم سيادة البلاد
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم السبت في دمشق وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، حيث أجريا نقاشا شاملا حول عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك مجلس الشعب، والأبعاد الإقليمية والدولية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص بأن الجانبين ناقشا الوضع في السويداء والشمال الشرقي بالتفصيل، وكذلك الوضع في منطقة الساحل.
وأكد المبعوث الخاص دعم الأمم المتحدة الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، داعيا إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ومعالجة القضايا الداخلية في سوريا من خلال الحوار وبذل جهود صادقة لبناء الثقة.
وأكد بيدرسون دعم الأمم المتحدة للحكومة والشعب السوري في سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار الداخليين من خلال انتقال سياسي شامل وشفاف وموثوق، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.