لبنان: المديرة العامة لليونسكو تطلق من بيروت مشاريع لإعادة تأهيل أماكن ثقافية بارزة

وقالت السيدة أزولاي في بيان لها اليوم الجمعة، إن عودتها إلى المدينة المتوسطية تمثل لحظة مهمة بالنسبة لها، آملة بأن تحمل هذه المبادرات الجديدة "الأمل، وأن تضرب جذورنا في عمق الماضي وأن تفتح أمامنا آفاق المستقبل".

وضعت المديرة العامة حجر الأساس لمشروع ترميم محطة قطار مار مخايل، التي كانت تربط بين ثلاث قارات في السابق، وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

ومن المتوقع أن تنفذ المشروع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتُصبح المحطة موقعا ثقافيا وحيويا لخدمة سكان العاصمة في عام 2027، وذلك بدعم من إيطاليا بلغ 3.5 مليون دولار.

كما أعلنت مشروع ترميم المسرح الكبير المغلق منذ عام 1990 والذي تضرر خلال انفجار مرفأ بيروت في سياق مشروع ترميم ضخم ستنفذ أولى مراحله بتمويل قدره مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تدعم اليونسكو أيضا قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية المحلية عبر تمويل ثمانية مشاريع فنية وحرفية في صور وبعلبك، وهما مدينتان فينيقيتان مدرجتان في قائمة التراث العالمي.

يذكر أن السيدة أزولاي كانت قد أطلقت مبادرة "لبيروت" في أعقاب انفجار المرفأ عام 2020، حيث حشدت المبادرة أكثر من 45 مليون دولار أمريكي من أجل دعم إعادة بناء العاصمة.