السودان - تفشي الكوليرا والأمراض المعدية في ظل الفيضانات العنيفة واستمرار القتال

في مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك اليوم الأربعاء قال السيد دوجاريك إن دارفور تضررت بشدة من جراء الانهيارات الأرضية المدمرة في منطقة جبل مرة، مضيفا أن برنامج الأغذية العالمي يبذل قصارى جهده لإرسال المساعدات إلى المنطقة "التي حاصرتها الفيضانات إلى حد كبير".

ورحب المسؤول الأممي بالإعلان عن بقاء معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد مفتوحا أمام حركة الإمدادات الإنسانية والعاملين حتى نهاية هذا العام، مؤكدا أن المعبر يمثل "شريان حياة أساسيا لملايين الأشخاص" في منطقتي دارفور وكردفان.

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مرّ أكثر من 86 ألف طن متري من المساعدات الحيوية عبر المعبر، وهو ما كان كافيا لتقديم المساعدة لأكثر من 3.1 مليون شخص في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة التزام المنظمة بتقديم "الدعم اللازم للسكان حيثما كان الوصول ممكنا"، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد للمضي قدما في البلاد "هو الوقف الفوري للأعمال العدائية وتنسيق الجهود الدبلوماسية من أجل الشعب السوداني".