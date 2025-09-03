أفغانستان - الأمم المتحدة تحذر من أن الهزات الارتدادية تُفاقم معاناة المدنيين

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن جهود التقييم والاستجابة مستمرة رغم هذه الصعوبات التي أعقبت الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان وأودى بحياة مئات الأشخاص. وأضاف أن توزيع الغذاء والمأوى قد بدأ بالفعل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك من خلال فرق الصحة والتغذية المتنقلة.

وشدد المكتب على أن الاحتياجات في المنطقة المنكوبة هائلة، وأن الأولويات العاجلة لا تزال تتمثل في المأوى والإمدادات الطبية ومياه الشرب والغذاء والصرف الصحي. وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك اليوم الأربعاء، حثّ المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "جميع القادرين على تقديم الدعم للاستجابة للزلزال على القيام بذلك".

من جهتها، حذرت دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام من أن 25 كيلومترا مربعا من الأراضي ملوثة بالذخائر المتفجرة في المناطق المتضررة بالزلزال في بلد شهد عقودا من الصراع والحرب.