لبنان - اليونيفيل تتعرض لهجوم خطير من قبل مسيرات إسرائيلية

وفي التفاصيل، أفادت البعثة الأممية بأن المسيرات ألقت صباح أمس الثلاثاء أربع قنابل بالقرب من قواتها خلال عملهم بجوار بلدة مروحين الجنوبية، وذلك على الرغم من إبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقا عن الأشغال في المنطقة.

وقالت إن قنبلة واحدة سقطت على بُعد 20 مترا، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالي مائة متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة، ومن ثم شوهدت المسيّرات وهي تعود الى جنوب الخط الأزرق، الفاصل بين إسرائيل ولبنان. وأكدت البعثة أنه تم تعليق الأشغال عقب الحادث حرصا على سلامة قوات حفظ السلام.

وقالت اليونيفيل إن هذا الهجوم "من أخطر الهجمات" على أفرادها وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وشددت على أن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليهم، "أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والقانون الدولي". وقالت اليونيفيل إن مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي مدد أواخر الشهر الماضي ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.