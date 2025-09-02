غزة - تقارير يومية عن حدوث وفيات مرتبطة بسوء التغذية

وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى ورود تقارير يومية حول حدوث وفيات مرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة. وقال، نقلا عن برنامج الأغذية العالمي إن الوضع مستمر في التدهور.

وقد استأنف البرنامج، يوم الثلاثاء، توزيع القسائم الإلكترونية التي وصلت الآن إلى 22500 شخص، بعد توقف دام 5 أشهر. ويعطي البرنامج الأولوية في ذلك للمجموعات الضعيفة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر التي تعيلها نساء.

وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها نقل الغذاء والإمدادات الطبية إلى المعابر ومنها. لكن دوجاريك قال إن الوضع على الأرض لم يسمح باستئناف عمليات التوزيع المجتمعية.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن العنف وسط الحشود والقوافل، يجعل التوزيع المنظم للمساعدات شبه مستحيل ويُعرض المدنيين والموظفين للخطر.

ويُضاف إلى تلك الصعوبات، الاكتظاظ عند نقاط الدخول وشح الإمدادات. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار هو الوحيد الكفيل بضمان توفير الظروف الضرورية لتنفيذ استجابة إنسانية هائلة لمنع انتشار المجاعة.

وأشار إلى أن منظمات الإغاثة تمكنت، خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة، من الوصول إلى كل شخص تقريبا في قطاع غزة بمساعدات منقذة للحياة. وأكد إمكانية تكرار ذلك. وأشار إلى أن حركة فرق الإغاثة داخل قطاع غزة لا تزال مقيدة بشدة.