مسؤولة أممية بعد زيارة سوريا: رأيت كيف حافظ الناس على إرادتهم في العودة وإعادة البناء

جاء هذا في ختام زيارة قامت بها نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس لكل من لبنان وسوريا استمرت خمسة أيام.

وأفاد بيان أصدرته المفوضية اليوم الثلاثاء بأن كليمنتس التقت خلال زيارتها بمسؤولين لبنانيين وسوريين، ولاجئين عادوا مؤخرا إلى سوريا، بالإضافة إلى لاجئين وصلوا حديثا إلى لبنان. وفي سهل البقاع، شرق لبنان، شاركها اللاجئون السوريون الذين يفكرون في العودة رغباتهم وآمالهم ومخاوفهم.

وخلال اجتماعاتها بالمسؤولين اللبنانيين، أعربت كليمنتس عن تقديرها لكرم لبنان المستمر في استضافة اللاجئين السوريين، وتعهدت بمزيد من التعاون لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين.

كما التقت بمجموعة من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية هربا من العنف الأخير في سوريا.

وقالت كليمنتس: "لقد كانت فترة عصيبة، حيث شهدنا عودة السوريين، ونزوح آخرين أيضا. نعتمد على المجتمع الدولي لمواصلة دعم لبنان وعمل المفوضية هنا. لا يزال ملايين اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، ويجب على العالم ألا ينساهم. يجب أن تكون أي عودة طوعية وآمنة وكريمة".

إرادة العودة

وفي سوريا، التقت المسؤولة الأممية بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قباوات، بالإضافة إلى محافظي حمص وإدلب، ولاجئين عائدين مؤخرا تحدثوا عن آمالهم في إعادة بناء حياتهم في وطنهم وبلدهم.

وقالت كليمنتس: "رأيت عن كثب كيف حافظ الناس على إرادتهم في العودة والبقاء وإعادة البناء رغم الواقع القاسي المتمثل في الدمار ونقص الخدمات بعد 14 عاما من الحرب".

وخلال زيارتها إلى قريتي زبدين ومليحة في ريف دمشق، زارت كليمنتس العائدين الذين حصلوا على مساعدات في مجال المأوى ودعم لبدء مشاريع صغيرة.

في معرة النعمان بمحافظة إدلب، افتتحت، برفقة المحافظ، مكتب السجل المدني المعاد تأهيله حديثا، بدعم من المفوضية لتسهيل حصول العائدين والمقيمين على الوثائق.

وعند معبر جوسية الحدودي، حيث تقدم المفوضية الدعم في مجال التسجيل وإعادة تأهيل البنية التحتية، التقت باللاجئين السوريين العائدين لأول مرة منذ سنوات.

يذكر أنه منذ عام 2024 عاد أكثر من 1.2 مليون شخص إلى سوريا، فيما تتواصل عودة النازحين داخلين حيث عاد أكثر من 1.7 مليون نازح منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.