غوتيريش: بابوا غينيا الجديدة تقدم نموذجا للحلول في لحظة اضطراب عالمي

جاء هذا في تصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء خلال زيارته للبلاد والتي تعد أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى بابوا غينيا الجديدة.

وهنأ غوتيريش البلاد بمناسبة مرور 50 عاما على استقلالها، مضيفا: "تقف الأمم المتحدة متضامنة معكم، حاضرا ومستقبلا. على رؤيتكم وطموحكم والدروس التي تعلمونها لنا جميعا: شكرا جزيلا لكم".

وأثنى على مساهمة المرأة في البلاد، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل البرلمان الوطني لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في بابوا غينيا الجديدة.

وقال غوتيريش كذلك إن الشباب من أهم ثروات البلاد، داعيا إلى ضمان "حصولهم على الفرص التي يحتاجونها للنجاح".

صوت للعدالة المناخية

وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه "لطالما قادت بابوا غينيا الجديدة حملة العدالة المناخية"، مضيفا أن البلاد كانت "صوتا أخلاقيا قويا في دعم تمويل المناخ".

وأشار إلى أن دور بابوا غينيا الجديدة في إعلانات منتدى جزر المحيط الهادئ بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر ساهم في تشكيل النقاش العالمي.

وجدد التأكيد على أنه مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل، فإنه يجب على العالم التحرك بشكل أسرع للحفاظ على حد الـ 1.5 درجة مئوية.

وأشاد بجهود بابوا غينيا الجديدة لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، مضيفا "هو عمل يجب أن يواكبه المجتمع العالمي بأسره".

وكرر نداءه القوي لإصلاح الهيكل المالي الدولي الذي يجب أن يعكس عالم اليوم بمشاركة أكبر بكثير من البلدان النامية في مؤسساته وفي عملية صنع القرار فيه.