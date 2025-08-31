الأمين العام يدين احتجاز مزيد من موظفي الأمم المتحدة في اليمن ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

كما أدان غوتيريش اقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للأمم المتحدة في صنعاء. وقال في بيان أصدره اليوم الأحد إن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول.

وكرر بشدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين اليوم، وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفا منذ حزيران/يونيو 2024، وأولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023. وأكد أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر لا يمكن القبول به.

وشدد الأمين العام أن موظفي الأمم المتحدة وشركائها ينبغي ألا يُستهدفوا أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقا أثناء أدائهم لمسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. كما يجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقارّ الأمم المتحدة، في جميع الأوقات.

وقال إن الأمم المتحدة ستواصل العمل بلا كلل من أجل ضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين تعسفا. كما ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى سلام دائم.

تحذير من صراع أوسع نطاقا

على صعيد ذي صلة، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، حيث ما تزال المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله تتعرض لضربات إسرائيلية عقب هجمات أنصار الله ضد إسرائيل.

وأكد المبعوث الخاص مجددا أن اليمن لا يمكن أن يصبح ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقا، مشددا على ضرورة أن تتوقف هذه الهجمات.

وقال المبعوث الأممي، في بيان أصدره اليوم الأحد، إنه يواصل دعوة جميع الأطراف إلى استخدام القنوات الدبلوماسية المتاحة لخفض التصعيد. كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لبيانات صادرة عن أنصار الله، فقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من كبار مسؤولي أنصار الله وبعض الوسطاء السياسيين.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي.