التزام أممي بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين في سوريا

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يتم إحياؤه سنويا في 30 آب/أغسطس من كل عام، للتذكير بالتأثير المدمر للاختفاء القسري على الأفراد وعائلاتهم والمجتمع بأسره.

Tweet URL

وبهذه المناسبة، وفي إطار التزامها بدعم حق العائلات في معرفة الحقيقة، أوضحت المؤسسة المستقلة أنها تعقد ورشتَي عمل مع العائلات والشركاء في ألمانيا ولبنان لاختبار عملية التسجيل الخاصة بها.

وأوضحت المؤسسة المستقلة أنها طورت هذه العملية كي يتسنى لعائلات المفقودين تسجيل أحبائهم، وذلك استنادا إلى مشاورات مع مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

وتعد ورش العمل هذه بمثابة تحضير لإطلاق عملية التسجيل على نطاق أوسع، ويتم تنظيمها بالتعاون مع ميثاق الحقيقة والعدالة، ورابطة عائلات قيصر، ومنظمة نساء الآن للتنمية، وعائلات من أجل الحرية.

وأشارت المؤسسة المستقلة إلى أن الملاحظات الواردة من هذه الفعاليات ستسهم في تحسين عملية التسجيل وتحديد الدعم اللازم والمناسب للعائلات. ومن المقرر أن تطلق المؤسسة المستقلة عملية التسجيل خلال الأشهر المقبلة.

الدكتورة كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة أكدت أن "أفضل طريقة لإحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري هي العمل مع ومن أجل العائلات على أرض الواقع – كما نفعل كل يوم. نحن نواصل العمل مع العائلات والسلطات والشركاء في الميدان من أجل الكشف عن حقيقة مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا".

بدورها، قالت السيدة لطيفة شبّان، منسقة منظمة عائلات من أجل الحرية في لبنان: "لقد شعرنا اليوم، خلال ورشة العمل والتعاون حول عملية التسجيل، أن هناك خطوات عملية وجدية يتم اتخاذها من أجل الكشف عن مصير المختفين والمعتقلين قسرا. شعرنا بالأمل في أننا معا يمكننا تحقيق الهدف الذي أنشئت المؤسسة من أجله. ونحن متفائلون للغاية بفرصة العمل المشترك داخل سوريا، سعيا لكشف الحقيقة والبحث عن المفقودين".

المؤسسة المستقلة هي كيان تابع للأمم المتحدة أنشأته الجمعية العامّة في 29 حزيران/يونيو 2023 استجابة للنداءات العاجلة من أفراد أسر الآلاف من الأشخاص المفقودين في سوريا لاتخاذ إجراءات لتحديد مصيرهم ومكان وجودهم.

ينصّ القرار التأسيسي للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين على توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا، وتوفير الدعم الكافي لأسر المفقودين.