سوريا - الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في حي السومرية وتحث على ضبط النفس

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون يتابع عن كثب هذه التطورات. وأكد ضرورة معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، والعدالة الانتقالية، بعناية، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين بناءً على سيادة القانون وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

قافلة مساعدات تصل السويداء

وفي الشأن الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن قافلة مساعدات - شاركت فيها وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري وشركاء آخرون - وصلت بنجاح إلى محافظة السويداء عبر الطريق السريع الرئيسي من دمشق.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا الطريق منذ 12 تموز/يوليو، حيث كان مغلقا بسبب الاشتباكات. ومنذ ذلك الحين، تم تحويل القوافل عبر طرق غير مباشرة، مما أضاف تحديات لوجستية وأمنية لتلك العمليات.

وشملت قافلة الأمس 19 شاحنة تحمل مواد إغاثية مثل السلال الغذائية، ومستلزمات النظافة، ومواد التغذية، والوقود، والإمدادات الطبية، ومصابيح الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، أجرى موظفو الأمم المتحدة تقييمات للاحتياجات في المناطق الريفية الشمالية من محافظة السويداء وفي بلدة صلخد.

وأفاد الشركاء في المجال الإنساني بأن الاشتباكات في محافظة السويداء تسببت في نزوح أكثر من 187,000 شخص منذ منتصف تموز/يوليو، وحتى 25 آب/أغسطس، حيث نزحوا في جميع أنحاء جنوب سوريا.

وذكر مكتب أوتشا أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تكثيف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، حيث تلقى 370,000 شخص في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق شكلا من أشكال المساعدة الإنسانية في الفترة بين تموز/يوليو وآب/أغسطس.