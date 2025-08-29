اليونيفيل تواصل عملياتها لتعزيز الاستقرار، وتعلق على مقتل وإصابة جنود لبنانيين

وفي المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال دوجاريك إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل عثروا يوم أمس الخميس على قذيفة هاون غير مرخصة في القطاع الشرقي. وأضاف أن اليونيفيل عثرت قبلها بيوم على مخبأ للأسلحة وبنية تحتية في القطاع الشرقي، بما في ذلك نفق يحتوي على صناديق قذائف متفجرة مخبأة على عمق 15 مترا تحت الأرض.

وصباح أمس الخميس، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لسلوك عدواني في القطاع الغربي عندما رشقتها مجموعة من خمسة أفراد بالحجارة، مما تسبب في أضرار طفيفة لمركباتها، وفقا للسيد دوجاريك والذي أكد مجددا أن "أي أعمال تعرض جنود حفظ السلام للخطر من خلال عرقلة عملهم أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل يواصلون مراقبة الأنشطة العسكرية للقوات الإسرائيلية، بما في ذلك عدة غارات جوية وقعت يوم أمس الخميس في مناطق عمليات اليونيفيل.

مقتل أفراد من الجيش اللبناني

وفي تطور آخر، نشرت اليونيفيل بيانا عن مقتل اثنين وإصابة آخرين من القوات المسلحة اللبنانية، متقدمة بأحر التعازي للقوات المسلحة اللبنانية ولعائلات الأفراد الذين سقطوا في الانفجار الذي وقع في الناقورة أمس، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفقا للقوات المسلحة اللبنانية، وقع الحادث أثناء قيام عناصرها بفحص مُسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في المكان. وأكدت اليونيفيل أن هذه الخسارة المأساوية تسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات المسلحة اللبنانية في ظل تحملها مسؤوليات أكبر في تأمين جنوب لبنان.

وجددت تأكيد مجلس الأمن في القرار 2790 الذي تم تبنيه هذا الأسبوع، على أنه يجب على الأطراف ضمان الاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بشكل كامل.

وأكدت البعثة الأممية أن الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء الجنوب يعد محوريا للقرار 1701 لعام 2006، حيث تنسق اليونيفيل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية لدعمها.