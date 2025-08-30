تعيين مديرة تنفيذية جديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان

وتخلف كيتا بذلك ناتاليا كانيم من بنما، التي أعرب غوتيريش عن امتنانه العميق لخدمتها المتفانية والتزامها المتميز تجاه المنظمة. جاء هذا في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام.

ووفقا للبيان، تشغل كيتا حاليا منصب المديرة التنفيذية بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وشغلت منصب نائبة المديرة التنفيذية لشؤون البرامج في الصندوق منذ عام 2020، حاملة معها خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالي التنمية الدولية والخدمة العامة.

تشمل مسيرتها المهنية منصب وزيرة التعاون والتكامل الأفريقي في جمهورية غينيا، إلى جانب خبرتها الواسعة في الأمم المتحدة.

شغلت كيتا مناصب قيادية عليا في صندوق الأمم المتحدة للسكان، بما فيها منصب ممثلة الصندوق في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما عملت منسقة مقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا وبنن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأت كيتا مسيرتها المهنية في الأمم المتحدة عام 1990 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وطوال مسيرتها، عملت كيتا بشكل مكثف على تمكين المرأة والشباب، والنمو الشامل، والقضايا الديموغرافية، والتنمية البشرية المستدامة. وركزت على معالجة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئات الإنسانية.

تحمل كيتا درجة الدكتوراه في القانون، وشهادات عليا في الاقتصاد الدولي وقانون التنمية والعلاقات الدولية من جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون في فرنسا. وتتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والمالينكي والبامبارا والسوسو، بالإضافة إلى معرفة بلغة الفولاني.