السودان - غوتيريش يعرب عن الجزع إزاء الهجمات المستمرة على مدينة الفاشر

ودعا الأمين العام - في بيان منسوب للمتحدث باسمه صدر اليوم الجمعة - إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الفاشر وما حولها، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بشكل آمن ودون عوائق ومستدام، والسماح لأي مدني يرغب في مغادرة المنطقة طواعية بمغادرتها بأمان.

وأفاد غوتيريش بأن مدينة الفاشر تخضع لحصار خانق منذ أكثر من 500 يوم، حيث يُحاصَر مئات الآلاف من المدنيين في المنطقة، مضيفا أن الأسابيع الأخيرة شهدت قصفا شبه متواصل للمنطقة، وتوغلات مميتة متكررة في مخيم أبو شوك للنازحين، حيث تم الإعلان عن ظروف المجاعة هناك في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ومنذ 11 آب/أغسطس، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 125 مدنيا في منطقة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى من ذلك.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء المخاطر الجسيمة المتمثلة في وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ذات الدوافع القبلية.

ولفت البيان إلى أنه تم تجهيز الإمدادات مسبقا في مكان قريب، لكن جهود الأمم المتحدة وشركائها لنقلها إلى الفاشر لا تزال تواجه عراقيل. وأضاف أن الأشهر الأخيرة شهدت هجمات متكررة على العاملين في المجال الإنساني وأصول المساعدات الإنسانية في شمال دارفور.

وأفاد البيان بأن المبعوث الشخصي للأمين العام، رمطان لعمامرة، مستمر في التواصل مع الأطراف المتحاربة، وهو على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الصادقة لوقف العنف وإقامة عملية سياسية شاملة يطالب بها شعب السودان.