الأمم المتحدة تدين هجمات روسية على أوكرانيا أدت إلى مقتل مدنيين

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تلك الهجمات ألحقت أيضا أضرارا بمرافق ومكاتب وفود دبلوماسية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، تنتهك القانون الدولي الإنساني وغير مقبولة ويجب إنهاؤها فورا.

وقال المتحدث إن الأمين العام يجدد دعوته لوقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام في أوكرانيا يحترم سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدود دولية معترف بها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.