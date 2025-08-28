المنظمة الدولية للهجرة تدعو إلى الدعم الدولي، فيما يواجه اليمن فيضانات مميتة

عبد الستار إيسوييف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن قال إن الفيضانات ضربة مدمرة أخرى للأسر التي فقدت الكثير بالفعل، "تُرك الناس مرة أخرى بلا منازل أو ممتلكات أو شعور بالأمان. إنهم بحاجة إلى الحماية والمساعدات وقبل كل شيء يحتاجون إلى وقوف المجتمع الدولي معهم".

وذكرت المنظمة، في بيان صحفي، أن الازمة الحالية تشبه آثار الفيضانات المدمرة التي وقعت العام الماضي وتسببت في أضرار واسعة النطاق وخسائر في الأرواح. ولفتت إلى اشتداد العواصف وتواترها هذا العام، بما يكشف تأثير تغير المناخ على تعميق عوامل الضعف في أنحاء اليمن ودفع المجتمعات بشكل أكبر إلى الأزمة.

وقالت المنظمة إن الآثار كارثية على الأسر التي تعاني من سنوات الصراع والفقر ومحدودية الخدمات الأساسية. وقد تُرك مئات الأشخاص بدون مأوى أو طعام أو مياه نظيفة ورعاية طبية، فيما دمرت الفيضانات والعواصف المنازل والطرق والبنية الأساسية. ومن أكثر المحافظات تضررا، إب وصنعاء ومأرب والحديدة وتعز.

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء، المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي وإمدادات أساسية أخرى. ومع نفاد مخزون مواد الإغاثة، قالت المنظمة إن كل تأخير في تمويل جهودها يهدد المساعدات المنقذة للحياة.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة المانحين إلى توسيع نطاق الدعم بشكل عاجل لمنع مزيد من النزوح والخسائر البشرية والتدهور في اليمن.