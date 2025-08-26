الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس والتعاون في التحقيقات بشأن حوادث أنابيب "نورد ستريم"

وفي إحاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذا الموضوع عقد مساء اليوم الثلاثاء بناء على طلب من روسيا، ذكَّر ميروسلاف ينتشا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين بأن "ذلك الحادث زاد من المخاوف بشأن سلامة وأمن البنية التحتية المدنية الحيوية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة".

وقدم تلخيصا لما حدث آنذاك عندما تم الإبلاغ بين 26 و29 أيلول/سبتمبر 2022 عن أربعة تسريبات في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" اللذين يقعان في المياه الدولية، ضمن المنطقتين الاقتصاديتين السويدية والدانمركية في بحر البلطيق.

واستشهد بدراسة أُجريت في كانون الثاني/يناير 2025 بتنسيق من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي خلصت إلى أن الحادث أدى إلى "أكبر تسرب لغاز الميثان من صنع الإنسان على كوكب الأرض".

وأضاف أنه بحسب الخبراء، فإن تسرب الغاز من أنابيب نورد ستريم على المدى القصير ساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بما يعادل قيادة 8 ملايين سيارة لمدة عام.

تجنب تسييس نتائج التحقيقات

وأشار المسؤول الأممي إلى إطلاق السلطات الدانمركية والألمانية والسويدية تحقيقات وطنية منفصلة في الحادث، وأنها أبلغت المجلس دوريا بالمستجدات. وتطرق كذلك إلى مراسلات من روسيا إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن في العام الماضي بشأن هذا الموضوع.

وقال ينتشا: "تشير المعلومات المقدمة أيضا إلى أنه كجزء من هذا التحقيق، أعلن المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أنه تم القبض على مواطن أوكراني في إيطاليا في 21 آب/أغسطس 2025، بناء على مذكرة توقيف أوروبية طلبت من السلطات الألمانية".

واستنادا لتلك المعطيات، أفاد ينتشا بأن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على التحقيقات الجارية أو الإجراءات القانونية".

وشدد المسؤول الأممي على أن أي ضرر متعمد للبنية التحتية المدنية الحيوية يثير قلقا بالغا، وأنه يجب إدانة مثل هذه الحوادث والتحقيق فيها.

ونبه إلى أنه "في ظل البيئة الأمنية المتقلبة الحالية، نحث أيضا على تجنب تسييس أي نتائج أو تطورات مرتبطة بجهود التحقيق الجارية أو التكهن بها"، مشددا على الأهمية البالغة للتعاون والثقة والحوار بين جميع المعنيين.