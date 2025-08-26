غوتيريش يرحب بإنشاء آليتين أمميتين جديدتين لحوكمة الذكاء الاصطناعي

وفي بيان منسوب لمكتب المتحدث باسمه، قال أمين عام الأمم المتحدة إن إنشاء اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة، والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود العالمية الرامية إلى تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع مخاطره.

وأضاف أن هذا الإنجاز الرائد يؤكد التزام الدول الأعضاء بالبناء على الـميثاق الرقمي العالمي المُعتمد كجزء من مـيثاق المستقبل في أيلول/سبتمبر 2024.

وقال غوتيريش إن الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي سيوفر منصة جامعة داخل الأمم المتحدة للدول والجهات المعنية لمناقشة القضايا الحرجة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تواجه البشرية اليوم.

وأكد أن اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي ستكون بمثابة جسر حيوي بين أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي وصنع السياسات.

وأضاف أنه من خلال توفير تقييمات علمية دقيقة ومستقلة، ستساعد اللجنة المجتمع الدولي على استباق التحديات الناشئة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية إدارة هذه التكنولوجيا التحويلية.

وأشار البيان إلى اعتزام الأمين العام قريبا إطلاق دعوة مفتوحة للترشيحات للجنة العلمية، التي ستقدم تقاريرها السنوية في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، المقرر عقده في تموز/يوليو 2026 في جنيف و2027 في نيويورك.

ودعا الأمين العام جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المبادرة التاريخية والمساهمة في بناء مستقبل يخدم فيه الذكاء الاصطناعي الصالح العام للبشرية جمعاء.