أكثر من ملياري شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة
على الرغم من التقدم المحرز خلال العقد الماضي، لا يزال واحد من بين كل 4 أشخاص - أي 2.1 مليار شخص على مستوى العالم - يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض ويعمق إقصاءهم اجتماعيا.
جاء ذلك في تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية واليونيسف بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه 2025. وخلص إلى أنه على الرغم من بعض التقدم، لا تزال هناك فجوات كبيرة. ويواجه الأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل، والسياقات الهشة، والمجتمعات الريفية، والأطفال، وجماعات الأقليات العرقية والشعوب الأصلية أكبر التفاوتات.
وقال الدكتور روديغر كريش نائب مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: "المياه والصرف الصحي والنظافة ليست امتيازات، بل هي حقوق أساسية للإنسان. يجب علينا تسريع العمل، خاصة من أجل المجتمعات الأكثر تهميشا، إذا أردنا الوفاء بوعدنا بتحقيق أهـداف التنمية المستدامة".
تعليم الأطفال وصحتهم في خطر
بدورها، قالت سيسيليا شارب، مديرة قسم المياه والصرف الصحي والنظافة في اليونيسف: "عندما يفتقر الأطفال إلى المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة، تتعرض صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم للخطر".
وأضافت أن هذه التفاوتات صارخة بشكل خاص بالنسبة للفتيات، اللواتي غالبا ما يتحملن عبء جمع المياه ويواجهن عوائق إضافية أثناء الدورة الشهرية.
وحذر من أنه بالوتيرة الحالية، فإن "وعد توفير المياه المأمونة والصرف الصحي لكل طفل يبتعد أكثر عن متناول اليد، مما يذكرنا بضرورة أن نعمل بشكل أسرع وأكثر جرأة للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
بعض الحقائق من التقرير:
- رغم المكاسب المحققة منذ عام 2015، لا يزال واحد من كل 4 أشخاص - أي 2.1 مليار شخص على مستوى العالم - يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب المدارة بأمان، بمن فيهم 106 ملايين شخص يشربون مباشرة من مصادر سطحية غير معالجة.
- لا يزال 3.4 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، بما في ذلك 354 مليون شخص يمارسون التغوط في العراء.
- لا يزال 1.7 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات النظافة الأساسية في المنزل، بمن فيهم 611 مليون شخص لا يملكون أي مرافق.
- الأشخاص في أقل البلدان نموا أكثر عرضة لعدم الحصول على خدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الأساسية بضعفين مقارنة بالأشخاص في البلدان الأخرى، وأكثر عرضة بثلاثة أضعاف لعدم الحصول على النظافة الأساسية.
- الفتيات المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما أقل مشاركة من النساء البالغات في الأنشطة أثناء الدورة الشهرية، مثل المدرسة والعمل والترفيه الاجتماعي.
- في معظم البلدان التي تتوفر فيها البيانات، النساء والفتيات هن المسؤولات بشكل أساسي عن جمع المياه، حيث تقضي الكثيرات في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى والجنوبية أكثر من 30 دقيقة يوميا في جمع المياه.