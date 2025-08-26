الأمم المتحدة: مقتل الصحفيين في غزة "غير مقبول" وتقارير عن مزيد من الوفيات بسبب الجوع

وفيما يتعلق بالغارة التي وقعت بالأمس، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الجيش الإسرائيلي أطلق، حسبما أفادت تقارير، عدة غارات جوية على مجمع ناصر الطبي، حيث وقعت غارتان جويتان في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف في إجابته على سؤال صحفي في جنيف: "نعلم أن أحد الصحفيين الخمسة يبدو أنه قُتل في الغارة الجوية الأولى، بينما يبدو أن ثلاثة آخرين، من بينهم صحفية، قُتلوا في الغارة الثانية. هذا أمر صادم وغير مقبول".

وقال ثمين الخيطان: "رأينا ووثقنا العديد من الهجمات غير المقبولة على الصحفيين"، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 247 صحفيا فلسطينيا في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأكد أن "هؤلاء الصحفيين هم عيون وآذان العالم بأسره، وينبغي أن تتم حمايتهم".

وتابع قائلا: "يثير هذا الأمر الكثير من التساؤلات حول استهداف الصحفيين، ويجب أن يتم التحقيق في كل هذه الحوادث بشكل مطلق، وأن تتم محاسبة المسؤولين عنها. في الوقت الحالي، يواصل زملاؤنا التحقق من المعلومات بشأن غارات الأمس".

وأكد الخيطان أن استهداف الصحفيين محظور، كما أن استهداف المستشفيات محظور أيضا. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية أعلنت في الماضي عن تحقيقات في عمليات القتل هذه، "ومن مسؤولية إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أن تحقق. لكن يجب أن تسفر هذه التحقيقات عن نتائج، ويجب أن تتحقق العدالة".

وتابع قائلا: "لم نرَ حتى الآن أي نتائج أو إجراءات للمساءلة. لم تظهر نتائج هذه التحقيقات بعد، ونحن ندعو إلى المساءلة والعدالة".

المساعدات غير كافية

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) جدد القول إن كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية لتلبية حجم الاحتياجات الإنسانية. ولكنه أكد أن هذا واقع يمكن تغييره.

وشدد - في منشور على موقع إكس - على ضرورة أن تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال الأونروا.

وقال: "على جميع من لديهم النفوذ أن يستخدموه بإصرار وإحساس بالواجب الأخلاقي. كل ساعة قد تصنع فرقا".

تقارير عن وفيات أخرى بسبب الجوع

نقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن وزارة الصحة في غزة أن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لهذه الوفيات - وفق التقارير- إلى 303 منهم 117 طفلا.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تحدث، في مؤتمره الصحفي اليومي، عن العراقيل المفروضة من السلطات الإسرائيلية على تدفق المساعدات إلى غزة وبأنحاء القطاع. وقال إن هذه القيود لا تزال تعيق توصيل المساعدات المنقذة للحياة من الأمم المتحدة وشركائها.

استمرار النزوح

دوجاريك أشار إلى استمرار صدور أوامر الإخلاء الإسرائيلية وفرار السكان خوفا على سلامتهم، ليلتمسوا الأمان أينما كان ذلك ممكنا.

وفي مؤتمره الصحفي، ذكر أن شركاء الأمم المتحدة سجلوا نزوح أكثر من 36,200 ألف شخص منهم أكثر من 11,600 من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، في الفترة بين 14 آب/أغسطس - عندما أعلن تنفيذ العملية العسكرية في مدينة غزة - ويوم أمس.

وقال إن معظم النازحين جاءوا من أحياء في مدينة غزة وإن أكثر من ثلثيهم توجهوا إلى دير البلح ونحو الثلث إلى خان يونس. وأشار المتحدث الأممي إلى أن غالبية سكان غزة اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة.

نقص وحدات الدم

قال دوجاريك إن مستشفيات غزة حذرت من الشح الحاد لوحدات الدم، فيما تتعدى الاحتياجات اليومية 350 وحدة في ظل العدد الكبير من المصابين بجراح بالغة بسبب القتال.

وأشار إلى أن التبرع بالدم قد انخفض نتيجة المجاعة وسوء التغذية. وقال إن وزارة الصحة في غزة وجهت نداء عاجلا لتجديد مخزون الدم وإمدادات المستشفيات.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بالوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى أنحاء قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.