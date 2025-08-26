سوريا - 11 شاحنة مساعدات تصل إلى السويداء، ومنسق الشؤون الإنسانية يزور درعا

وفي آخر تحديث له اليوم الاثنين، أفاد المكتب بأنه منذ تصاعد الأعمال العدائية في محافظة السويداء في تموز/يوليو، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 300,000 شخص في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.

وقال المكتب إنه لا تزال حركة النقل التجاري إلى السويداء محدودة، لكن ست شاحنات تجارية تمكنت من الدخول أمس الأحد.

وأكد أن استعادة الوصول التجاري دون عوائق، إلى جانب استقرار البيئة الأمنية، أمر ضروري لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة - بفعالية - إلى السكان المتضررين، ومنع مزيد من تدهور الوضع الإنساني.

منسق الشؤون الإنسانية يزور درعا

وفي تطور آخر، أفاد مكتب أوتشا بأن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم في سوريا، آدم عبد المولى، زار محافظة درعا أمس الأحد لتقييم الوضع الإنساني في أعقاب اندلاع العنف في المنطقة الشهر الماضي.

والتقى المسؤول الأممي بعائلات عانت من سنوات عصيبة في بيوتها، لكنها اضطرت مؤخرا إلى الفرار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الحاجة إلى الغذاء والماء والصرف الصحي ومستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية لا تزال ملحة.

وأضاف أن قطاع التعليم يعاني من ضغوط شديدة، فقد دمرت العديد من المدارس، ولم يبقَ منها سوى عدد قليل، وبعضها يستضيف الآن عائلات نازحة. ومع اقتراب العام الدراسي في منتصف أيلول/سبتمبر، شدد المكتب على أنه لا بد من إيجاد بدائل عاجلة لحماية حق الأطفال في التعليم وحاجة العائلات إلى المأوى.

وأشار إلى أن منسق الشؤون الإنسانية زار مستشفى الحراك الوطني في ريف درعا، الذي أعاد تأهيله المجتمع المحلي. ويخدم المستشفى اليوم كلا من السكان والعائلات النازحة. وأكد عبد المولى على أهمية تكثيف الدعم لتعزيز هذه الجهود المجتمعية.