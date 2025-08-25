الأمم المتحدة تبدي القلق بشأن الهجمات من الحوثيين وإسرائيل

وأشار المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إلى تقارير تفيد بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مجمع القصر الرئاسي والبنية التحتية للطاقة في صنعاء.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال دوجاريك إن الأمين العام يدعو إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية. وأضاف أن أي تصعيد إضافي قد يفاقم التوترات الإقليمية مما قد يزعزع الاستقرار بشكل أكبر في اليمن والمنطقة ويمثل مخاطر جسيمة على الوضع الإنساني الصعب بالفعل في البلاد.

ونقل دوجاريك تأكيد الأمين العام أيضا على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات.