لاكروا: استمرار وجود اليونيفيل أمر بالغ الأهمية للبنان وإسرائيل وسائر المنطقة

جاء هذا في مقال للمسؤول الأممي نشرته مجلة نيوزويك اليوم الجمعة، حيث أشار إلى التطورات الأخيرة والصراع المدمر بين حزب الله وميليشيات أخرى في لبنان، والقوات الإسرائيلية ثم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تعمل في المنطقة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006.

وقال لاكروا إنه في هذا السياق "عدلت اليونيفيل طريقة عملها وضاعفت جهودها لمنع عودة الأعمال العدائية وللحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق".

وأفاد بأنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر، دعمت اليونيفيل نشر أكثر من 8000 جندي من الجيش اللبناني في أكثر من 120 موقعا في جنوب لبنان، وعملت بشكل وثيق مع الجيش اللبناني للعثور على مئات مخابئ الأسلحة والذخيرة التي تركها حزب الله بعد صراع 2023-2024 مع إسرائيل، والتخلص منها.

وأضاف ان اليونيفيل تواصل القيام بدور مهم في الاتصال والتنسيق بين الأطراف لتجنب سوء الفهم، ولتنسيق تحركات القوافل اللوجستية والدوريات، وكذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والجيش اللبناني، مضيفا أن هذه القناة من التواصل تساعد على تجنب المواجهة بين القوات اللبنانية والإسرائيلية وتهدئة التوترات.

© UNIFIL مركبات تابعة لليونيفيل تتحرك في جنوب لبنان.

عمل مستمر رغم التحديات

ونبه المسؤول الأممي إلى أن "عمل اليونيفيل لم يخل من التحديات أو الانتقادات، حيث واجهت بيئة عمل صعبة" وغالبا ما كانت سلبية ليس فقط منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولكن بشكل خاص منذ ذلك التاريخ.

وأشار إلى أنه بموجب ولايتها الصادرة عن مجلس الأمن، فهي غير مخولة بفرض السلام. وقال إن دور اليونيفيل يتمثل في المساعدة والتيسير والدعم، ولكن الأمر متروك في النهاية للأطراف لتحويل أحكام القرار إلى حقائق دائمة على الأرض.

وأكد أنه "على الرغم من التحديات، ستواصل اليونيفيل تكييف وضعها وهيكليتها ووجودها لتلبية الاحتياجات على الأرض". وأوضح أن حفظة السلام يركزون على تعزيز قدرات الدوريات، والإلمام بالموقف، والمشاركة المجتمعية، فضلا عن توسيع دعمها للجيش اللبناني، من خلال التدريب وتوفير المعدات غير الفتاكة والعمليات المشتركة.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني يحتاج إلى مزيد من الموارد، بدعم مستمر من المجتمع الدولي، لتوفير الأمن بفعالية على طول الخط الأزرق.

وشدد لاكروا على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلى جانب التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، "يمثلان فرصة طال انتظارها لمعالجة المخاوف الأمنية لكل من إسرائيل ولبنان. من الضروري أن نحافظ على هذا الزخم وأن نستفيد من وجود اليونيفيل لمساعدة لبنان وإسرائيل على تحقيق سلام دائم".