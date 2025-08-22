منسق الشؤون الإنسانية في سوريا: في الطريق للسويداء رأينا الدمار في كل مكان

وكان عبد المولى يتحدث من دمشق للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة عن زيارته الميدانية الأخيرة للسويداء هذا الأسبوع حيث التقى بالمجتمع المحلي والعائلات النازحة والمسؤولين المحليين والأطباء والمنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى أن العائلات النازحة تبحث عن ملجأ في ريف دمشق ويلجأ الكثيرون إلى المدارس، وهو وضع يهدد بتعطيل العام الدراسي المقبل، مضيفا أنه في بعض المناطق، يفوق عدد المجتمعات النازحة الآن عدد السكان المضيفين، مما يضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وقال عبد المولى: "تعيش العائلات على مخزونات غذائية متناقصة. لم يتبق سوى عدد قليل جدا من المتاجر مفتوحة، وما هو متوفر منها يُباع بأسعار باهظة".

وتحدث عن الضرر الذي تعرض له القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه في مستشفى السويداء الوطني، يواجه الأطباء نقصا حادا في الأدوية ومعدات التشخيص والأدوات الجراحية، فضلا عن أضرار لحقت بالمستشفى نفسه جراء النزاع.

وأضاف أنه في مستشفى شهبا الوطني، اضطر الأطباء إلى إجراء عمليات بتر دون تخدير، منبها إلى أنه "في كل أنحاء المحافظة هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية، بما في ذلك الأنسولين، بينما الوقود شبه معدوم".

وقال المسؤول الأممي: "في الطريق للسويداء، رأينا الدمار في كل مكان. ولم يبق منزل واحد دون أن يمس".

"حاجة للمزيد"

وأوضح منسق الشؤون الإنسانية في سوريا أنه منذ اندلاع العنف، أرسلت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، 12 قافلة مساعدات إلى المنطقة لتقديم مجموعة واسعة من المساعدات المنقذة للحياة، مضيفا أنه "حاليا، يتم الوصول إلى أكثر من 300,000 شخص شهريا بشكل من أشكال المساعدات الإنسانية".

ومع ذلك، أكد عبد المولى أن "هناك حاجة إلى المزيد"، مشددا على أن استعادة الوصول التجاري وإعادة فتح طرق التجارة أمر بالغ الأهمية للتعافي على المدى الطويل.

ودعا المسؤول الأممي المانحين إلى تكثيف دعمهم للسماح للشركاء في المجال الإنساني بالاستجابة بطريقة مناسبة، منبها إلى أن الاستجابة الفورية في سوريا تعاني من نقص التمويل بشكل حاد، حيث لم تحصل إلا على 13% من مبلغ 3.2 مليار دولار المطلوب لعام 2025.