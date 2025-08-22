غوتيريش من إكسبو 2025: تصميم المستقبل مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا

جاء هذا في كلمة الأمين العام في اليوم الخاص للأمم المتحدة في معرض إكسبو 2025 المقام بمدينة أوساكا في اليابان.

وقال غوتيريش: "معارض إكسبو العالمية ليست مجرد معارض، بل هي دعوات لسرد قصصنا، ولمشاركة آمالنا، ولنتخيل العالم الذي نطمح لبنائه معا. إنها فرصة لنا لكتابة فصول جديدة عن العالم الذي نطمح لبنائه".

وشكر اليابان على دعمها السخي الذي بفضله توجد الأمم المتحدة بجناحها الخاص، لتشارك قصتها مع العالم.

وأضاف: "إنها قصة أتمنى لو أستطيع سردها، وجها لوجه، لكل إنسان على وجه الأرض. ورغم أن الكثيرين قد لا يدركون ذلك، إلا أن الأمم المتحدة تمس حياتنا كل يوم".

وأفاد بأن الأمم المتحدة تحافظ على نظام عالمي واسع من الاتفاقيات والمعاهدات يغطي كل شيء من الألغام الأرضية إلى التنوع البيولوجي، ومن حقوق المرأة إلى اللاجئين، ومن حرية الصحافة إلى المياه النظيفة.

دعوة للتحرك بإلحاح وطموح

وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن مشروع الأمم المتحدة متعدد الأطراف مهدد.

وأضاف: "في كثير من الأحيان، تركز العناوين الرئيسية على الانهيارات، لا على الإنجازات. تخبرنا أوكرانيا وغزة والسودان بما يحدث عندما يتم تجاهل الأعراف الدولية وتُهمش المبادئ الإنسانية".

وأكد غوتيريش على أهمية إصلاح مجلس الأمن مضيفا: "أشعر بالأسف لأن ملايين الناس حول العالم، عندما ينظرون إلى الأمم المتحدة، ينظرون إلى ما لا ينفَذ في مجلس الأمن. لكن هذا ليس سوى جزء صغير جدا من الأمم المتحدة، وهو الجزء الذي يحتاج بلا شك إلى إصلاح، فجميع أنشطة الأمم المتحدة الأخرى، وجميع جهودنا لتوحيد العالم، تنسى أحيانا".

وشدد على أن النظام متعدد الأطراف عليه أن يتكيف لاسيما أن عالم عام 2025 ليس كعالم 1945.

ودعا إلى مواصلة السعي "لنكون أكثر مرونة، وأكثر تنسيقا، وأكثر استعدادا لمواجهة تحديات عصرنا، من فوضى المناخ إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الأوبئة إلى تفاقم انعدام المساواة".

ونبه إلى أن الممارسات الاستبدادية المتزايدة، ووحشية صراعات اليوم، وحالة الطوارئ المناخية المتسارعة، "يجب أن تدفعنا إلى التحرك بإلحاح وطموح".

ودعا غوتيريش إلى مواصلة كتابة قصة الأمم المتحدة، من أجل عالم تسوده الكرامة والمساواة والسلام.