هجمات في أوكرانيا تقتل وتصيب مدنيين بمن فيهم أطفال
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الهجمات والأعمال العدائية التي وقعت اليوم الخميس وأمس الأربعاء في أوكرانيا أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم أطفال.
وأضاف أن أضرارا جسيمة لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية، وأن الضربات أصابت مناطق سومي ودونيتسك وخاركيف وخيرسون.
وقالت دانيالا غروس من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الشركاء الإنسانيين استجابوا بسرعة، مقدمين مواد إيواء طارئة ومشروبات ساخنة ودعما نفسيا واجتماعيا.
وأضافت أنه نظرا للعدد الكبير من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، خصص صندوق الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا 11.4 مليون دولار كتمويل إضافي لاثني عشر شريكا لدعم عمليات الإجلاء في العديد من مناطق خطوط المواجهة.