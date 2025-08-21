هجمات في أوكرانيا تقتل وتصيب مدنيين بمن فيهم أطفال

وأضاف أن أضرارا جسيمة لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية، وأن الضربات أصابت مناطق سومي ودونيتسك وخاركيف وخيرسون.

وقالت دانيالا غروس من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الشركاء الإنسانيين استجابوا بسرعة، مقدمين مواد إيواء طارئة ومشروبات ساخنة ودعما نفسيا واجتماعيا.

وأضافت أنه نظرا للعدد الكبير من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، خصص صندوق الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا 11.4 مليون دولار كتمويل إضافي لاثني عشر شريكا لدعم عمليات الإجلاء في العديد من مناطق خطوط المواجهة.