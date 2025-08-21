غزة - الجوع يتفاقم وتسجيل أعلى وفيات للأطفال بسبب سوء التغذية

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن 320 ألف طفل تحت سن الخامسة في غزة معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد، بما يزيد احتمالات إصابتهم بالأمراض والعواقب الصحية طويلة الأمد.

دانيالا غروس، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قالت إن الاضطرابات النفسية تنتشر بين الأطفال الذين اضطروا إلى النزوح مرارا. ونقلت عن شركاء الأمم المتحدة القول إن إمدادات حماية الأطفال ودعمهم نفسيا شحيحة في غزة إذ لم يدخل أي منها منذ آذار/مارس.

قصف جوي قرب منشأة أممية

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قالت المتحدثة إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بأن قصفا جويا إسرائيليا ضرب موقعا مؤقتا للنازحين قرب منشأة تابعة للمكتب في دير البلح تُستخدم كمكتب ودار ضيافة.

وتفيد التقارير بأن موقع النزوح، الذي كان يؤوي نحو 200 أسرة، تلقى تحذيرا قصير المدة من الجيش الإسرائيلي وقد تم إخلاؤه فورا قبل القصف.

ولم تقع أي إصابات ولكن متعلقات الناس وأماكن إيوائهم قد دُمرت أو لحقت بها أضرار، كما وقعت أضرار طفيفة بمنشأة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلا أن الحادثة كان لها وقع صادم على موظفي المكتب الذين كانوا موجودين هناك في ذلك الوقت.

وذكـّرت دانيالا غروس بأن إحداثيات مواقع مباني الأمم المتحدة في غزة قد تمت مشاركتها مع الأطراف المعنية. وشددت على ضرورة حماية هذه المواقع والأماكن المدنية.

ونقلت عن مكتب الأوتشا التأكيد على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم من اختاروا عدم النزوح أو غير القادرين على النزوح، فضلا عن حماية العاملين في المجال الإنساني.

وقالت إن المرافق الإنسانية وغيرها من البنية الأساسية المدنية يجب ألا تُستهدف أو تُستخدم لمحاولة حماية أهداف عسكرية من الهجمات.

وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني يواصلون العمل على الأرض في غزة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة أينما ووقتما كان ذلك ممكنا.

وقالت إن الأمم المتحدة تحث قادة العالم على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين واستخدام نفوذهم لضمان رفع القيود الإسرائيلية على الوصول الإنساني.