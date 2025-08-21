غوتيريش من اليابان: لا تنمية في أفريقيا دون سلام، ويجب ألا تُغرِق الديون التنمية

وفي تصريحات للصحفيين صباح اليوم الخميس في مدينة يوكوهاما حيث ينعقد المؤتمر، بدأ غوتيريش حديثه بالتطرق إلى السلام، مؤكدا على أهمية "التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتجنب الموت والدمار الهائلين اللذين ستسببهما حتما أي عملية عسكرية ضد مدينة غزة".

ودعا كذلك إلى العدول عن قرار السلطات الإسرائيلية بتوسيع بناء المستوطنات غير القانونية، والذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية، مشددا على أن جميع أعمال البناء الاستيطاني تعد انتهاكا للقانون الدولي.

حوكمة وتمويل أكثر عدالة

وعن السلام والتنمية في أفريقيا، قال الأمين العام إنه "لا تنمية بدون سلام"، مؤكدة على الحاجة إلى الدبلوماسية لإسكات البنادق ومنع التصعيد، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ودعم قوي للجهود الإقليمية لإعادة بناء الثقة والمؤسسات.

وشدد كذلك على ضرورة وجود حوكمة وتمويل عالميين أكثر عدالة، مضيفا أنه "يجب ألا تُغرِق الديون التنمية".

ودعا كذلك إلى الاستثمار في حلول المناخ، مشيرا إلى أن أفريقيا لديها كل ما يلزم لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة؛ من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى المعادن الأساسية التي تغذي التقنيات النظيفة.

وقال غوتيريش: "علينا حشد التمويل والتكنولوجيا حتى تستفيد الشعوب الأفريقية من ثروات أفريقيا الطبيعية أولا".

وتحدث كذلك عن أهمية "تحقيق التحول الرقمي"، داعيا إلى الاستثمار في التعليم والمهارات والعمل اللائق، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة وقيادتها في الاقتصاد والسياسة والحياة العامة.

واستشهد بروح مدينة يوكوهاما الصامدة في وجه الشدائد والمتحدة في هدفها، قائلا: "مع أفريقيا في الصدارة واليابان شريكا موثوقا به، دعونا نواصل التحلي بهذه الروح".