الأمم المتحدة تدين قرار الموافقة على بناء وحدات استيطانية في المنطقة إي 1 بالضفة الغربية

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام مساء الأربعاء إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تنتهك القانون الدولي وتتعارض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن المضي قدما في هذا المشروع يعد تهديدا وجوديا لحل الدولتين. وأشار إلى أن المشروع سيفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وسيخلف عواقب وخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال الكامل لالتزاماتها وفق القانون الدولي والعمل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يتماشى مع الرأي الاستشاري (الفتوى) لمحكمة العدل الدولية والصادر في 19 يوليو 2024.