الكونغو الديمقراطية - البعثة الأممية تنشر دوريات لحماية المدنيين بعد إطلاق نار في إيتوري

وذكرت البعثة أنها فعلت البروتوكولات الأمنية ونشرت دوريات لتأمين المنطقة والمواقع المجاورة التي تستضيف النازحين داخليا.

في غضون ذلك، ترأس قائد القوة وفدا إلى مدينة كوماندا في مقاطعة إيتوري للقاء ممثلي المجتمع المحلي وتكريم ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات تحالف القوى الديمقراطية (ADF) في تموز/يوليو

وفي الفترة من 15 إلى 18 آب/أغسطس، نشرت البعثة قاعدة عمليات متنقلة في سولينياما، في إقليم إيرومو، والذي يقع أيضا في إيتوري، لدعم جهود التسريح بمساعدة القادة الدينيين. وذكرت البعثة أن الخطوة تمت بناء على طلب المجتمعات المحلية.