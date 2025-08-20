السودان – قلق أممي إزاء استهداف المرافق الصحية وسط تفشي الكوليرا

وفي آخر تحديث له اليوم الأربعاء، نقل المكتب عن منظمة أطباء بلا حدود إفادتها أمس الثلاثاء بتعليق جميع أنشطتها في مستشفى زالنجي بولاية وسط دارفور، عقب هجوم بقنبلة يدوية داخل المنشأة، وأن المنظمة لا تستطيع استئناف عملياتها إلا بعد توفير ضمانات أمنية واضحة للموظفين والمرضى.

وقال مكتب أوتشا إنه منذ بداية هذا الشهر، قادت منظمة أطباء بلا حدود استجابة طارئة للكوليرا في المستشفى، حيث عالجت أكثر من 160 مريضا في غضون أسبوعين تقريبا، بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية.

وشدد المكتب على ضرورة احترام أطراف النزاع للحماية الخاصة الممنوحة للرعاية الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني، مذكرا بأن قواعد الحرب تنص بوضوح على حماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمستشفيات في جميع الأوقات.

مساعدات تصل إلى محلية كتم لأول مرة

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون دعم جهود وزارة الصحة السودانية لتوسيع نطاق الحصول على لقاحات الكوليرا.

وأشار إلى أن السلطات السودانية أفادت بأن حملات التطعيم الفموي - المقرر اختتامها في وقت لاحق من هذا الأسبوع - قد وصلت إلى أكثر من مليوني شخص في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار.

وفي النصف الأول من هذا العام وحده، قدمت اليونيسف 7.6 مليون جرعة للمساعدة في احتواء تفشي المرض.

وفي تطور آخر، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، وصل برنامج الأغذية العالمي في 14 آب/أغسطس إلى المناطق الريفية في محلية كتم بولاية شمال دارفور، مقدما مساعدات غذائية لحوالي 50,000 نازح.

وأكد مكتب أوتشا أن هذا يعد دعما بالغ الأهمية للمجتمعات التي انقطعت عنها المساعدات منذ فترة طويلة.