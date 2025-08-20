الأمم المتحدة تحذر من عواقب الخطة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، وتؤكد رفض الاستيطان بالضفة الغربية

وذكر المكتب، في بيان صحفي: "نرى تكرارا لاستخدام لأساليب وسبل الحرب التي أدت إلى قتل جماعي وإصابات جسيمة وتهجير قسري واعتقالات تعسفية وتجويع ودمار هائل، في عمليات عسكرية سابقة في شمال غزة ورفح".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي صعـّد خلال الأيام القليلة الماضية هجماته على عدة مواقع في شرق وجنوب مدينة غزة، وخاصة في حي الزيتون.

وذكر أن مئات الأسر أجبرت على الفرار، بما في ذلك الكثير من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بدون أي مكان آمن يمكن أن يتوجهوا إليه وفي ظل ظروف إنسانية صعبة، فيما بقي آخرون عالقين ومنقطعين تماما عن الإمدادات الغذائية والماء والدواء.

وقال مكتب حقوق الإنسان: "باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، يتعين على إسرائيل عدم تدمير الممتلكات المدنية إلا إذا كان مثل هذا التدمير ضروريا للعمليات العسكرية". وأضاف أن التدمير الواسع للمباني السكنية في شرق وجنوب مدينة غزة لا يبدو أنه حدث بسبب ضرورة عسكرية ملحة أو مقتضيات العمليات العسكرية.

وذكر المكتب أن النزوح الجماعي لا يلبي المتطلبات الصارمة التي يمليها القانون الدولي الإنساني التي تسمح بإجلاء المدنيين في ظروف محددة فقط وتحت ظروف صارمة.

وبالنظر إلى الخطر الوشيك "لارتكاب مزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني"، كما قال المكتب، فإن على الدول الأطراف في معاهدات جنيف التزاما عاجلا ببذل أقصى ضغوط على إسرائيل للوقف الفوري لهذه العملية التي "تهدد بالتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد الحياة" وتقضي بشكل دائم على الوجود الفلسطيني في أكبر المناطق الحضرية في قطاع غزة.

زيادة هائلة لسوء التغذية بين الأطفال

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار 3 مرات خلال فترة تقل عن ستة أشهر.

وذكر أن واحدا تقريبا من بين كل 3 أطفال في مدينة غزة مصاب بسوء التغذية، وهو معدل يزيد بمقدار 6 مرات عما سُجل قبل انهيار وقف إطلاق النار.

وقد أجرت فرق الوكالة فحوصات سوء التغذية لما يقرب من 100 ألف طفل تحت سن الخامسة في غزة منذ آذار/مارس.

وقال لازاريني، على موقع إكس، إن ذلك ليس ناجما عن كارثة طبيعية ولكنه تجويع بفعل البشر يمكن منع حدوثه. وذكر أن الأونروا وغيرها من جماعات الإغاثة، قد منعت منذ 6 أشهر من جلب الإمدادات إلى غزة.

وذكر أن مستودعات الأونروا في مصر والأردن بها مساعدات يمكن أن تملأ 6000 شاحنة، بما في ذلك غذاء يكفي لمدة 3 أشهر.

وجدد نداءه بالسماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة عبر الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى. وحذر من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى مصرع مزيد من الأطفال.

النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

ردا على سؤال حول موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة "من شأنها تقسيم الضفة الغربية إلى جزئين"، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة معارضة كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة.

وقال إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأدان القرار الذي اتخذ اليوم بشأن توسيع هذه المستوطنة، قائلا إن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن ذلك يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأضاف: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".