غوتيريش: ينبغي أن يكون لأفريقيا صوت أقوى، والشباب هم بناة المستقبل

جاء هذا في كلمته أمام مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية المنعقد في اليابان اليوم الأربعاء والتي حدد فيها عددا من الأولويات "من أجل رحلتنا المشتركة للأمام" فيما يتعلق بالتنمية في أفريقيا.

وقال غوتيريش إنه يتعين أن يركز مسار أفريقيا نحو الازدهار على إضافة قيمة إلى موادها الخام، وخلق فرص عمل لائقة، وبناء القدرة على الصمود، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وشدد أيضا على ضرورة تسخير الابتكار الرقمي - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي - لتحقيق التنمية، منبها إلى أن الشعوب الأفريقية لا تزال تعاني من فجوة رقمية واسعة.

وأشار إلى تقريره الأخير الذي يحدد خيارات التمويل المبتكرة لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول النامية.

الاستثمار في "بناة المستقبل"

وأكد الأمين العام كذلك أن "الشباب هم بناة المستقبل في أفريقيا"، داعيا إلى الاستثمار في مهاراتهم وتعليمهم خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضاف: "لنضمن لهم فرص عمل لائقة، وحماية اجتماعية، ومكانة مرموقة في صنع القرار".

ودعا كذلك إلى الاستثمار في المشاركة الكاملة للمرأة في مختلف الاقتصادات والمجتمعات والأنظمة السياسية.

ولفت غوتيريش أيضا إلى أن التنمية المستدامة تتطلب سلاما مستداما "عبر إسكات البنادق، وإنهاء العنف بجميع أشكاله، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار اللذين يجذبان الاستثمار والأعمال إلى أفريقيا".