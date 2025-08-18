السودان - قلق أممي إزاء هجوم مميت جديد على مخيم أبو شوك في دافور

وفي آخر تحديث له اليوم الاثنين، نقل المكتب عن مصادر محلية إفادتها بأن قوات الدعم السريع هاجمت موقع النزوح الذي يؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال المكتب إن تقارير أفادت بمقتل أكثر من 30 مدنيا وإصابة أكثر من 100 شخص، وفقا لشركاء العمل الإنساني الميداني وتقارير إعلامية.

وأضاف أن هذا يعد ثاني هجوم مميت يستهدف مخيم أبو شوك في غضون أسبوع واحد، بعد هجوم وقع قبل أسبوع وأسفر عن مقتل 40 مدنيا.

احتياجات إنسانية متزايدة

ونبه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء شمال دارفور، تتزايد باستمرار بما في ذلك في طويلة، حيث لجأ أكثر من 300,000 شخص بحثا عن الأمان منذ نيسان/أبريل. ووفقا لتقييم سريع أجراه المجلس النرويجي للاجئين، فإن حوالي 98% من الأسر النازحة هناك غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأكد المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات حيوية كلما وحيثما أمكن، على الرغم من انعدام الأمن وصعوبة الوصول.

وجدد الدعوة إلى توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.